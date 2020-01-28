Запашный и Борисова рассказали СМИ о методах борьбы с коронавирусом в разных странах

Коронавирус является одной из самых обсуждаемых тем в последнее время. Российские знаменитости Аскольд Запашный, Дана Борисова и Оксана Сташенко рассказали СМИ, как в странах, где они бывали, борются с распространением болезни.

Аскольд Запашный в разговоре с журналистами отметил, что уехал из Сингапура в самом начале распространения недуга. Во время отдыха дрессировщик не наблюдал паники, однако многие люди ходят в масках, в том числе работники отеля. Знаменитость считает, его семье повезло не столкнуться с коронавирусом. Также свое мнение по поводу заболевания высказала Дана Борисова, часто посещающая Таиланд. На днях телеведущая опубликовала в Instagram пост, в котором выразила свое беспокойство по поводу заболевания. «А подписчики меня облили грязью, назвали паникершей, обвинили в том, что я устраиваю панику, мол, эта тема неактуальна», — заявила звезда и добавила, она боится заразиться болезнью. По словам светской львицы, во время возвращения в Россию медики проверяли у каждого человека температуру специальными приборами.

Оксана Сташенко из «Возвращения Мухтара» ежегодно ездит в Китай, ведь он стал для нее второй родиной, и там живет мать актрисы. Как сказала звезда в беседе со СМИ, в этой стране все сейчас ведут себя очень осторожно и стараются ни с кем лишний раз не контактировать. «Чуть ли не каждый день приходят люди в специальной форме, обрабатывают подъезды, подземные паркинги, все вычищают…» — отметила знаменитость. Она также сообщила, что в Китае во время различных эпидемий жители моют лицо, руки и уши холодной водой с хозяйственным мылом, пользуются спиртовыми салфетками и антисептиками.

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