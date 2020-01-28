Motorola представит свой первый за несколько лет флагман

Motorola представит общественности свой первый за несколько лет флагман. Дебют состоится во время выставки Mobile World Congress.

Крайним настоящим флагманом компании стал смартфон Motorola Z2 Force. Его выход был анонсирован ещё в 2017 году. По недавним сведениям, Motorola подтвердила запуск полнофункционального флагманского смартфона во время выставки Mobile World Congress. Она пройдёт уже 24 февраля текущего года. За день до этого состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новинка. На данный момент её параметры и даже вероятная дата начала продаж остаются неизвестными. Некоторые источники считают, что девайс может быть частью линейки Motorola Z.

При этом, в Motorola уже сообщили, когда стартуют продажи «раскладушки»RAZR (2019). Изначально производитель планировал выпустить данную модель на рынок в январе, но дату выхода пришлось отложить на месяц из-за высокого спроса на неё. Цена мобильного устройства будет составлять около 1500 долларов.

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