В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его супругу

В Ростовской области были найдены тела депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его жены. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного парламента.
В Следственном комитете РФ уже заявили о возбуждении уголовного дела. По сведениям правоохранителей, тела погибших были найдены водителем депутата в их частном доме. Дальнейшая экспертиза показала признаки насильственной смерти.
Коллеги политика заявили, что помимо депутатской, он занимался научной деятельностью и выпустил несколько публикаций. Более того, они не слышали, чтобы у погибшего были какие-либо конфликты. Правоохранители считают, супружеская пара могла стать жертвой грабителей.
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