В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его супругу

28.01.2020, 19:04, Разное

В Ростовской области были найдены тела депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его жены. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного парламента.
В Следственном комитете РФ уже заявили о возбуждении уголовного дела. По сведениям правоохранителей, тела погибших были найдены водителем депутата в их частном доме. Дальнейшая экспертиза показала признаки насильственной смерти.

Коллеги политика заявили, что помимо депутатской, он занимался научной деятельностью и выпустил несколько публикаций. Более того, они не слышали, чтобы у погибшего были какие-либо конфликты. Правоохранители считают, супружеская пара могла стать жертвой грабителей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб. Ранние […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика