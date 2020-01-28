В Ростовской области убили депутата Заксобрания и его супругу

В Ростовской области были найдены тела депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его жены. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

В Следственном комитете РФ уже заявили о возбуждении уголовного дела. По сведениям правоохранителей, тела погибших были найдены водителем депутата в их частном доме. Дальнейшая экспертиза показала признаки насильственной смерти.

Коллеги политика заявили, что помимо депутатской, он занимался научной деятельностью и выпустил несколько публикаций. Более того, они не слышали, чтобы у погибшего были какие-либо конфликты. Правоохранители считают, супружеская пара могла стать жертвой грабителей.

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