Мутко получил новое назначение

Экс-заместитель председателя правительства Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ», сообщил его представитель.
«Да, мы подтверждаем эту информацию», – передает его слова РИА «Новости».
АО «Дом.РФ» – госкомпания, созданная для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. До марта 2018 года называлось Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Напомним, Мутко потерял место вице-премьера в правительстве после его роспуска и назначения на пост премьера Михаила Мишустина.
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