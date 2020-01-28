Мутко получил новое назначение

28.01.2020, 18:58, Новости дня

Экс-заместитель председателя правительства Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ», сообщил его представитель.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», – передает его слова РИА «Новости».

АО «Дом.РФ» – госкомпания, созданная для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. До марта 2018 года называлось Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Напомним, Мутко потерял место вице-премьера в правительстве после его роспуска и назначения на пост премьера Михаила Мишустина.



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