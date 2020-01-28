ЕС внес в черный список 7 крымских чиновников за организацию выборов в аннексированном регионе

Евросоюз 28 января внес в черный список семь высокопоставленных чиновников из аннексированного Крыма:

врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева,

премьера Крыма Юрия Гоцанюка,

председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева,

депутата Совета Федерации от Крыма Екатерину Албатаеву,

главу избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко,

а также еще двух глав избирательных комиссий Крыма.

Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС.

Санкции в отношении них введены «за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года» в аннексированном Крыму и Севастополе: эти выборы, как подчеркивается в заявлении, ЕС продолжает считать нелегальными. Санкции запрещают всем перечисленным въезд в ЕС, а если у них есть активы на территории Евросоюза – они будут заморожены.

Врио губернатора Севастополя Развожаев заявил ТАСС, что санкции «не повлияют на его жизнь»:

«Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных «запретительных» списках. Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то я в большинстве случаев предпочитал отдых в России», – сказал чиновник.

Санкции Евросоюза в связи с аннексией Крыма действуют в отношении РФ с 2014 года и были введены вскоре после проведения «референдума» о присоединении к России, который прошел в присутствии неизвестных вооруженных людей в военной форме. Ограничения продлевают каждые полгода (летом 2019 года они были продлены сразу на год), а санкционные списки периодически пополняются и уточняются. Сейчас в «крымском» санкционном списке Евросоюза 177 человек и 44 субъекта. Это прокремлевский философ и политолог Александр Дугин; начальник Управления МВД в Севастополе Олег Козюра и другие. Россия присоединение Крыма называет «восстановлением исторической справедливости».

Аналогичные санкции в отношении России и чиновников из сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» действуют в связи с участием в конфликте в Восточной Украине.

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