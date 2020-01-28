ФБК: фигурант дела о миллиардных хищениях НДС связан с недвижимостью семьи премьера Мишустина

Родственникам нового российского премьера Михаила Мишустина принадлежит имущество на общую сумму в 2 миллиарда 820 миллионов рублей, при этом как минимум часть этой недвижимости родным премьера безвозмездно передал или подарил Александр Удодов. Он был управляющим директором в компании «Международный компьютерный клуб», которую Мишустин возглавлял в 90-е годы, до прихода на госслужбу, а в 2000-х годах был фигурантом мошеннических схем с возвратом НДС, — сообщается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Удодов — близкий знакомый премьера и даже играл с ним в одной хоккейной команде, также он партнер сестры Мишустина Наталии Стениной по ресторанному бизнесу. По данным ВВС, жена Удодова в свое время владела танцевальной школой Decadance в Барвихе совместно с женой Михаила Мишустин. Сын Наталии Стениной Михаил одно время указывал в соцсетях как место работы компанию «Афора Девеломент»: эта фирма, по данным ФБК, также принадлежит Удодову.
В 2011 году, по данным Коммерсанта и других СМИ, Удодов проходил по делу о хищении примерно двух миллиардов рублей посредством схемы возмещения НДС. Газета тогда сообщала о его связях с Мишустиным, который в тот момент возглавлял Федеральную налоговую службу.
Расследователи ВВС несколько дней назад нашли лишь один дом, подаренный Удодовым Наталии Стениной — дом в поселке на Николиной горе по соседству с домом самого Мишустина.
Однако в ФБК утверждают, что «подарков» было больше. Среди них — две квартиры, в элитном жилом комплексе недалеко от Фрунзенской набережной рядом с Нескучным садом в Москве. Официально они записаны на Алексея и Александра Мишустина, детей премьера. Каждая квартира имеет площадь в 180 метров и стоит около 180 миллионов рублей.
Изначально они принадлежали Удодову через его фирму ИСТКОМ, но 4 мая 2018 года были куплены ресторатором Александром Новиковым, совладельцем бизнеса, в котором участвуют Стенина и Удодов. Обоим детям премьера Новиков перепродал квартиры после того, как им исполнилось 18 лет. Это было сделано для того, чтобы квартиры не надо было указывать в декларации их отца-чиновника, подчеркивают расследователи ФБК.
«Мы не знаем, по какой цене Новиков передал квартиры детям Мишустина. Предполагаем, что сильно ниже рыночной. Но даже если по рыночной, то ни у Алексея, ни у Александра Мишустина и близко нет денег на их покупку. Им только что исполнилось по 18 лет», — отдельно подчеркивают в ФБК.
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