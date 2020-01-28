Источник: США собрали останки погибших при крушении самолета в Афганистане

Соединенные Штаты во вторник собрали останки погибших в результате крушения американского военного самолета в Афганистане и занимаются их идентификацией, сообщил во вторник источник в Пентагоне.

В понедельник вооруженные силы США подтвердили, что самолет E-11A разбился в провинции Газни, однако опровергли заявление Талибана о том, что он был сбит его формированиями.

Ранее во вторник в регионе, где разбился самолет, произошло столкновение между афганскими военнослужащими и боевиками Талибана, когда силы правительства попытались добраться до места катастрофы.

Как рассказал анонимный источник в Минобороны США, было предпринято несколько попыток добраться до останков погибших, однако особенности ландшафта и погодные условия препятствовали проведению операции.

Официальных комментариев Пентагон не дает.

Как рассказал Reuters глава полиции Газни Халид Вардак, сразу после того, как стало известно о крушении самолета, на место происшествия были отправлены сотрудники сил безопасности, однако на них напали боевики Талибана.

«По нашей информации, было четыре тела, а два человека, находившиеся на борту, выжили и числятся пропавшими без вести», – сообщил Вардак, добавив, что впоследствии сухопутные силы получили приказ отступить и было решено провести воздушную операцию.

Представитель Талибана Забиулла Моджахед рассказал, что афганские силы при поддержке американских военных попытались взять под контроль район, где разбился самолет, и вступили в столкновение с талибами. По его словам, Талибан готов обеспечить поисково-спасательной группе доступ к месту катастрофы, чтобы собрать останки погибших.

«Бойцы Талибана насчитали шесть тел на месте крушения американского самолета», – сказал он, добавив, что погибших может быть больше, однако сложно сказать наверняка, поскольку останки были охвачены огнем.

Анонимные источники в США заявляют, что на момент крушения на борту самолета находилось менее пяти человек.

Потерпевший крушение самолет использовался в целях связи в удаленных районах.

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