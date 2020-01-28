Из Шереметьево госпитализировали ребенка с высокой температурой

28.01.2020, 18:51, Новости дня

В Шереметьево экстренно госпитализировали прибывшего в московский аэропорт ребенка с высокой температурой, сообщают СМИ.

Самолет с несовершеннолетним приземлился в Москве около 16.00 мск, передает РЕН-ТВ.

По предварительным данным, у пассажира диагностировали повышенную температуру.

Напомним, повышенная температура, слабость и сухой кашель являются симптомами для нового смертельного коронавируса, распространяющегося с территории Китая.

в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек. Также стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб. Ранние […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика