Российские порноактеры получили четыре «Порно-Оскара»

Российский порноактер Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree), победил в трех номинациях на премии AVN Awards, известной также как «Порно-Оскар». Порноактриса Юлия Чиркова (псевдоним Jia Lissa) победила в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».
Маетный получил награду в номинациях «Лучшая сцена секса с двойным проникновением», «Лучшая сцена группового секса» и «Лучшая сцена секса втроем – М/Ж/М».
Чиркова была представлена в трех номинациях, в том числе «Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса», говорится на сайте премии.
Церемония награждения лучших актеров фильмов для взрослых по версии журнала Adult Video News прошла в Лос-Анджелесе 26 января. Награда является одной из наиболее значимых в порноиндустрии.
В прошлом году Алексей Маетный также стал обладателем Порно-Оскара.
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