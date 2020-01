ЕС планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича – журналист

Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича – старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Об этом, ссылаясь на данные своих источников, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Потенциально могут последовать и другие. Я слышал, что Киеву нужно делать больше», – написал он.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych’s son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

21 февраля 2018 года стало известно, что Суд Европейского союза принял решение о незаконности санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. 28 года ЕС исключил из санкционного списка Клюева и бывшего министра юстиции Елену Лукаш.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

