Украинка Басова выиграла Кубок мира по велотреку

Украинская спортсменка Любовь Басова стала победителем Кубка мира по велотреку в дисциплине кейрин (гонка с постепенным ускорением). Об этом 28 января сообщает XSport.
Победительницей 31-летняя Басова стала по итогам шести этапов Кубка мира. У нее 1705 очков.
У ближайшей конкурентки украинки, велосипедистки из Южной Кореи – 1625 очков.
На одном из этапов, в Гонконге, Басова завоевала золотую медаль.
Еще одна велосипедистка из Украины, Елена Старикова, стала третьей по итогам шести этапов Кубка мира в дисциплине спринт.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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