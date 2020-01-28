Украинка Басова выиграла Кубок мира по велотреку

Украинская спортсменка Любовь Басова стала победителем Кубка мира по велотреку в дисциплине кейрин (гонка с постепенным ускорением). Об этом 28 января сообщает XSport.

Победительницей 31-летняя Басова стала по итогам шести этапов Кубка мира. У нее 1705 очков.

У ближайшей конкурентки украинки, велосипедистки из Южной Кореи – 1625 очков.

На одном из этапов, в Гонконге, Басова завоевала золотую медаль.

Еще одна велосипедистка из Украины, Елена Старикова, стала третьей по итогам шести этапов Кубка мира в дисциплине спринт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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