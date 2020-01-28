Глава ВОЗ не поддержал эвакуацию иностранцев из Уханя

28.01.2020, 18:30, Новости дня

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что пока нет нужды в эвакуации иностранцев из города Ухань, считающегося эпицентром распространения нового коронавируса.

Адханом заявил, что не нужно «слишком остро реагировать» на болезнь в Китае, передает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.

Он также заявил, что уверен в эффективности мер, принятых в Китае для сдерживания коронавируса.

Новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину в ближайшие недели. Об этом он рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook. «Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика