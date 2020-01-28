Глава ВОЗ не поддержал эвакуацию иностранцев из Уханя

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что пока нет нужды в эвакуации иностранцев из города Ухань, считающегося эпицентром распространения нового коронавируса.
Адханом заявил, что не нужно «слишком остро реагировать» на болезнь в Китае, передает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.
Он также заявил, что уверен в эффективности мер, принятых в Китае для сдерживания коронавируса.
Новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.
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