В России эксперты восстановили «бронемашину Судного дня»

Специалисты из РФ сумели восстановить легендарную боевую машину времен Советского Союза. Так называемая «бронемашина Судного дня» предназначалась для условий ядерной войны.

Профессионалы военной техники воссоздали некогда существующее боевую машину «Ладога», базой для которой был танк Т-80. Данное транспортное средство разрабатывалось для противостояния при угрозе ядерной войны.

Высокозащищённый броневик стал объектом экспозиции «Парка Патриот» в городе Каменск-Шахтинск, причем, как уверяют конструкторы, после произведенных работ машина вполне готова к применению. Транспортное средство способно двигаться самостоятельно и в любой момент может быть использовано.

Советские военные техники в свое время построили только пять подобных бронеавтомобилей. Один экземпляр из них предназначался для президента страны Михаила Горбачева. Эту машину и воссоздали эксперты для демонстрации в музее.

Особый уровень защиты обеспечивает уникальный материал бронепокрытия, а также специальная установка фильтрации и вентиляции. Кроме того, в транспортном средстве установлены дополнительный кондиционер и баллоны с воздухом. А продовольственный запас продуктов питания и воды даёт возможность находится внутри машины в течение двух суток.

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