Представлены куклы Барби с протезами и кожной болезнью

28.01.2020, 18:26, Новости дня

Производитель Барби компания Mattel анонсировала выпуск новой линейки кукол, которая призвана отразить «многообразный взгляд на красоту» и инклюзивность. Планируется выпустить Барби без волос, с протезом и кожным заболеванием витилиго.

В компании заявили о стремлении «переосмыслить, что значит быть Барби, или выглядеть, как Барби», добавив, что это позволит детям «разыгрывать еще больше историй, которые они видят в окружающем их мире», информирует Русская служба BBC News.

В Mattel надеются, что лысая Барби будет популярна среди детей, теряющих волосы, так как они смогут увидеть в кукле отражение себя. Для создания Барби с витилиго компания консультировалась с дерматологами, чтобы более реалистично изобразить белые пятна на коже. Также в линейке будет выпущена кукла с протезом ноги. Ранее компания выпускала Барби с протезом руки и куклу на инвалидной коляске.

Изменения коснулись и Кена – создатели решили добавить мужской версии Барби длинные волосы. Всего куклы Кена доступны в четырех типах телосложения, 13 оттенках кожи, девяти цветах глаз и 22 цветах волос. В продаже на сегодняшний день есть Барби пяти типов телосложения, 22 оттенков кожи, с 76 разными прическами, 94 цветом волос и 13 цветами глаз.

В сентябре Mattel выпустила новую линейку гендерно-нейтральных кукол, которых дети смогут преобразовать по своему желанию.



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