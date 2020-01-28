Гаджеты: Электробритва Xiaomi способна работать до 6 месяцев на одном заряде (3 фото)

28.01.2020, 18:21, Новости дня


В очередной раз разработчики Xiaomi порадовали поклонников бренда необычным и крайне полезным устройством, представленным на краудфандинговой платформе Youpin традиционно по небольшой цене. Электрическая бритва Xiaomi T1 Razor выпущенная в форм-факторе традиционного бритвенного станка обеспечит мужчин качественным бритьем на протяжении полугода.


Оригинальная бритва помещена в корпус из анодированного алюминия и имеет антибактериальное покрытие. T1 Razor получила шесть параллельных лезвий и датчик FlowSensing, реагирующий на поток воды и управляющий работой двигателя при вибрации лезвий во время бритья. Головка дритвы может перемещаться на 30 градусов, что позволяет плотно прилегать к коже и обеспечивать качественное бритье.


Электрический двигатель бритвы работает с частотой 12 000 об/мин, а автономное питание обеспечивается двумя батарейками ААА. Одного комплекта батареек достаточно для эксплуатации в автономном режиме при активном пользовании на 6 месяцев. Корпус бритвы Xiaomi T1 Razor соответствует стандарту водозащищенности IPX7, что позволяет мыть устройство под краном сразу после бритья. В продажу гаджет T1 Razor поступил по цене 20 долларов.



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