Макаревич назвал причину отмены съёмок картины к 50-летию «Машины времени»

Андрей Макаревич озвучил причину отмены съёмок картины к 50-летию коллектива «Машина времени». По словам артиста, работу приостановили из-за отсутствия финансирования.

К юбилею рок-группы планировался показ киноленты, которая должна была состоять из 10-15 эпизодов. За основу каждой части брали одну из композиций «Машины времени», а работать над ними планировали многие режиссёры. Как сказал Андрей Макаревич, составляющие картины нельзя назвать музыкальными видео, так как каждая из них выступает, как самостоятельное творение. Исполнитель отметил, что правительство и раньше не выделяло им средств, однако его огорчила позиция властей касаемо других участников проекта.

Макаревич поделился своим мнением по поводу отмены съёмок на официальной странице в Facebook. Поклонники поддержали лидера «Машины времени», а некоторые посоветовали опубликовать работу на краудфандинговых платформах.

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