Вокалистка «ВИА Гра» Эрика Герцег похвасталась изящной фигурой в полупрозрачном топе

Эрика Герцег приняла участие в откровенной фотосессии, позируя в нижнем белье. Поклонники восхитились изящной фигурой 31-летней вокалистки «ВИА Гра».

На снимке певица позирует в полупрозрачном топе с длинными рукавами, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры. Внимательные поклонники заметили, что Герцег снимается без бюстгальтера, а узкая полоска темной ткани едва прикрыла ее обнаженную грудь.

Пикантный образ знаменитости очень понравился фанатам. Многие признались, женственность Герцег очаровала их, заставив влюбиться. «Бомбическая красотка», — написала одна из поклонниц фолловеры, отметив, что певица своим примером мотивирует следить за собой и поддерживать форму.

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