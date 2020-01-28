В Союзе туриндустрии разрешили «спокойно ехать» куда угодно, кроме Китая

Отдельные случаи заражения коронавирусом вне Китая – не основание для отказа от поездки в определенную страну, сообщил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В мире ежедневно увеличивается количество зараженных китайским коронавирусом. На 28 января по несколько заболевших есть в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Сингапуре, Франции, Германии и еще ряде стран. Основная часть зараженных – более 4 тысяч человек – находятся в Китае.

«Из-за эпидемии коронавируса не стоит посещать только Китай, в остальные страны можно спокойно ехать. Другие страны не закрыты. То, что коронавирус зафиксирован в ряде стран, не является основанием туда не ехать. Рекомендаций по ним нет», – говорит Барзыкин.

С 28 января российские туроператоры приостановили прием туристических групп из Китая по инициативе властей КНР. В общей сложности ежегодно Россию посещают около 2 миллионов китайцев, говорит вице-президент РСТ. Из них 1,3 млн приезжают именно в туристических целях.

«Приостановка въезда китайских туристов вряд ли окажет какое-то влияние на экономику РФ в целом, но, скорее всего, отразится на туристических компаниях. Хотя я не думаю, что это будет сильно, потому что сейчас невысокий сезон. Думаю, что к концу февраля все это закончится», – считает Барзыкин.

Новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. На территории Китая остаются 5,6 тыс. организованных туристов из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся смертельные вирусы.





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