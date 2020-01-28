Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером

Российская модель Ирина Шейк в интервью британскому изданию Vogue призналась, что после разрыва с голливудским актером Брэдли Купером начала новую жизнь.
«Я думаю, что во всех отношениях ты открываешь свои лучшие и худшие стороны – такова природа человека. Два хороших человека не обязательно станут хорошей парой. Я думаю, нам очень повезло, что у нас была возможность испытать то, что у нас было. Жизнь без Брэдли – это чистый лист», – сказала она.
По словам модели, ей сложно найти баланс между ролями матери-одиночки, кормильца семьи и женщины, которая строит карьеру.
«У меня бывают дни, когда я просыпаюсь и чувствую себя разбитой», – призналась она.
Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. В 2017-м у них родилась дочь Лея.
В начале мая 2019 года издание MTO сообщило, что Шейк и Купер расстались.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жителям Великобритании рекомендуется не ездить в Китай из-за вспышки коронавируса, сообщил глава британского МИДа Доминик Рааб. Рааб отметил «ужесточающиеся ограничения на поездки и ситуацию с общественным здравоохранением». Британские власти советуют совершать «только самые необходимые поездки» в Китай, передает ТАСС. Напомним, новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В ходе встречи в Париже Путин и Зеленский могут затронуть тему газа – Песков / 30 ноября
- Александр Емельяненко извинился за скоротечность боксерского поединка с Кокляевым / 30 ноября
- «Турецкий поток» запустят в Стамбуле 8 января 2020 года – Эрдоган / 30 ноября
- Невестка албанского премьера погибла при землетрясении / 29 ноября
- Бастрыкин рассказал об уголовных делах по врачебным ошибкам в России / 14 января
- Экс-главбуха войсковой части в Подмосковье отдали под суд на крупное хищение / 27 января
- В ВАДА высказались о планах лишить Россию даже нейтрального статуса / 12 декабря
- «Ъ»: в РФ число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года / 3 декабря