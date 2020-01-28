Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером

Российская модель Ирина Шейк в интервью британскому изданию Vogue призналась, что после разрыва с голливудским актером Брэдли Купером начала новую жизнь.

«Я думаю, что во всех отношениях ты открываешь свои лучшие и худшие стороны – такова природа человека. Два хороших человека не обязательно станут хорошей парой. Я думаю, нам очень повезло, что у нас была возможность испытать то, что у нас было. Жизнь без Брэдли – это чистый лист», – сказала она.

По словам модели, ей сложно найти баланс между ролями матери-одиночки, кормильца семьи и женщины, которая строит карьеру.

«У меня бывают дни, когда я просыпаюсь и чувствую себя разбитой», – призналась она.

Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. В 2017-м у них родилась дочь Лея.

В начале мая 2019 года издание MTO сообщило, что Шейк и Купер расстались.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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