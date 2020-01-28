В Минздраве Украины предупредили, что информация о продаже вакцины от коронавируса – фейк

Информация о продаже вакцины от коронавируса 2019-nCoV является фейком. Об этом 28 января во время брифинга заявил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава Украины, врач-анестезиолог Сергей Добров, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«На некоторых сайтах появилась информация о возможности сделать вакцину от нового коронавируса. Это неправда. Не стоит покупать и надеяться на эти препараты. Вакцин от этого вируса еще не существует нигде в мире», – сказал он.

27 января «РБК-Украина» писало, что неизвестные пытались продать вакцину от коронавируса на сайте интернет-объявлений olx.ua за 2,5 тыс. грн. В настоящее время объявление удалено.

Об этом также сообщали пользователи соцсетей.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 людей медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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