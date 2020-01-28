В Турции произошло новое землетрясение

28.01.2020, 18:18, Новости дня

28 января в провинции Маниса на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны (AFAD), пишет агентство Associated Press.

По данным AFAD, подземные толчки были зафиксированы в 14.26 по местному времени (13.26 по киевскому времени). Эпицентр находился в городе Кыркагач. Очаг толчков залегал на глубине 6,99 км.

Предварительно местные власти сообщили, что в результате землетрясения никто не пострадал.

24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву) в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии. В результате землетрясения погиб 41 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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