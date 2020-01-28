Кабмин отменил дублирование э-деклараций в бумажном виде

Кабинет Министров отменил обязательную для государственных органов процедуру дублирования электронных деклараций в бумажной форме и передачи пакета бумажных документов в налоговую. Об этом 28 января сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

«Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Ну вот. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру», — написал он.

Пам’ятаєте, я писав два місяці тому про дивний ритуал?Нагадаю, вже кілька років кадрові служби всіх державних органів… Posted by Дмитро Дубілет on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

В ноябре 2019 года Дубилет писал в своем Telegram, что заметил странное явление, касающееся дублирования электронных деклараций на бумагу. Дело в том, что в 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти, согласно которому каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить.

В 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации НАПК в электронном виде. Но Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую. Из-за этого кадровой службе приходилось готовить по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов, отправлять официальный запрос на налоговую службу, где им каждый раз отвечали, что бумажные декларации уже никто не подает.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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