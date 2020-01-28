Минюст: Барр не выражал обеспокоенности «личными одолжениями» Трампа Турции и Китаю

28.01.2020, 18:14, Новости дня

Министерство юстиции США опровергло сообщения газеты New York Times о том, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и генпрокурор Уильям Барр были обеспокоены действиями президента Дональда Трампа и подозревали, что он делает личные одолжения лидерам Китая и Турции.

«Никакого обсуждения «личных одолжений» или «ненадлежащего влияния» на расследования не было, а генпрокурор Барр не утверждал, что разговоры президента с иностранными лидерами носили неподобающий характер», – заявил во вторник официальный представитель Минюста Керри Купеч.

Материал Times основан на пересказах рукописи книги Болтона, полученных от людей, которые ознакомились с ее текстом.

По словам Болтона, в частных беседах Барр комментировал разговоры Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином о китайской телекоммуникационной компании ZTE, которую Министерство торговли США уличило в нарушении санкций в отношении Ирана и Северной Кореи. Трамп впоследствии снял санкции после личной просьбы Си Цзиньпина, что вызвало возмущение Конгресса.

По данным Times, Болтон также рассказал, что они с Барром обсуждали разговор Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о расследовании в отношении турецкого банка Halkbank.

Как пишет газета, Болтон в своей книге отмечает, что Барр беспокоился, что эти беседы создают впечатление, что Трамп оказывает ненадлежащее влияние на независимые расследования.

По словам издания, описанные в рукописи Болтона ситуации подчеркивают беспокойство по поводу взаимоотношений Трампа с авторитарными лидерами, отмеченное среди экспертов, оппонентов президента и некоторых высокопоставленных членов кабинета, ответственных за внешнюю политику и обеспечение национальной безопасности.

Тем временем американские сенаторы рассматривают возможность вызвать Болтона в качестве свидетеля в рамках разбирательства по импичменту.



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