На футбольном Евро 2020 сборная Украины будет базироваться в Бухаресте

На чемпионате Европы по футболу сборная Украины будет базироваться в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Украинская сборная, которую жребий определил в группу С, проведет в Бухаресте два матча группового этапа (с Австрией и еще не определившимся соперником) из трех. Еще один поединок украинцы сыграют в Амстердаме – против команды из Нидерландов.
В Бухаресте также состоится один из матчей стадии 1/8 финала Евро 2020.
Сборная Украины вышла на Евро 2020 с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.
Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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