Озвучена версия причины убийства депутата Заксобрания Ростовской области

Предположительно, депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жены были убиты при ограблении, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Предварительная версия – ограбление», – передает его слова ТАСС.
Глава комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко не стал связывать убийство Алабушева с его деятельностью депутата.
«Это мое личное мнение… Я глубоко убежден, это никак не связано с его законодательной деятельностью», – отметил Василенко.
Ранее источники сообщили, что Алабушев вместе со своей женой найдены убитыми в доме.
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