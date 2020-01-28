Озвучена версия причины убийства депутата Заксобрания Ростовской области

Предположительно, депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жены были убиты при ограблении, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Предварительная версия – ограбление», – передает его слова ТАСС.

Глава комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко не стал связывать убийство Алабушева с его деятельностью депутата.

«Это мое личное мнение… Я глубоко убежден, это никак не связано с его законодательной деятельностью», – отметил Василенко.

Ранее источники сообщили, что Алабушев вместе со своей женой найдены убитыми в доме.

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