Чиновника Минспорта уволили за сокрытие сведений о покупке квартиры супругой

28.01.2020, 18:05, Новости дня

Чиновника Минспорта уволили за сокрытие в декларации данных о покупке супругой дорогостоящей квартиры, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Первый заместитель директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта», входящего в Минспорт, представил неполные сведения о доходах за 2017 год, а также не представил сведения о расходах, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В частности, он скрыл сведения о приобретении его супругой трехкомнатной квартиры, расположенной в Москве. При этом расходы по приобретению данной недвижимости существенно превысили заявленный им доход его и членов его семьи за 2014-2016 годы», – отметили в Генпрокуратуре.

В Минспорт было внесено представление об устранении нарушений законодательства, после проверки чиновника уволили в связи с утратой доверия.

В декабре 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что основным коррупционным нарушением чиновников в РФ является включение недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах.



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