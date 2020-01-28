На вечере памяти Караченцова в «Ленкоме» его вдова озвучила последние слова актера

В «Ленкоме» прошёл вечер памяти Николая Караченцова. Людмила Поргина озвучила последние слова знаменитого актёра, заявившего о жажде жизни.

В первый раз проведение вечера памяти Николая Караченцова было запланировано на октябрь 2019 года. Организацией мероприятия занималась вдова актёра Людмила Поргина. Однако обстоятельства сложились таким образом, что его пришлось перенести. В конце сентября не стало главного режиссёра «Ленкома» Марка Захарова. Так как в театре был объявлен траур, проведение вечера памяти Николая Караченцова назначили на январь текущего года.

Перед публикой пели многие российские звёзды, среди которых — Полина Гагарина, Лариса Долина, Александр Розенбаум. Но самым милым, по мнению многих присутствующих, было выступление четырёхлетней внучки Николая Караченцова, которая никогда прежде не появлялась на сцене перед такой большой аудиторией. Вдова актера прямо на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» сообщила, о чём говорил её муж перед своей кончиной. «Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре», — сказал Людмиле Поргиной легендарный актёр.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жительница Северной Каролины в США поразила пользователей Сети своими не мытыми длительный период волосами. Нарушением гигиены подросток доказывала свою независимость. Права распоряжаться своим телом она придерживалась в течение 8 лет с января 2012 года. Первоначально занятие по уходу за волосами было признано подростком скучным, а через какое-то время стало своеобразным испытанием силы воли. После года […]