После того, как Пентагон согласился с наличием НЛО, Голливуд сделает серию фильмов и телевизионных шоу о том, как человечество должно воспринимать пришельцев. Говорить об инопланетянах уже не странно: к примеру, бывший вокалист Blink-182 заставляет американских военных признать, что его видео с наблюдением НЛО настоящее.

В таких кинолентах, как «Близкие контакты третьего рода», «Прибытие» и даже «Мстители», изображены летающие тарелки с пришельцами, появившимися на Земле. Зрители из разных уголков мира больше обсуждают существование инопланетян, но сегодня все больше внимания уделяется исследованиям НЛО в Голливуде. По словам медиа-критика и автора Робби Грэма, возрождение популярности слухов о внеземных цивилизациях является прямым результатом разоблачений Пентагона в 2017 году, привлекшим внимание прессы, так как за последние десятилетия не было ни одной подобной истории.

Грэм объяснил, разоблачения НЛО в Пентагоне помогли узаконить инопланетян как тему основных дебатов и открыли новые направления для телепродюсеров, которые всегда ищут оригинальные подходы к этой все более популярной теме. Ирландский актер Эйден Гиллен, известный по роли лорда Бейлиша в «Игре престолов» от HBO, сказал, что люди более склонны рассматривать наблюдения НЛО как реальное событие, а не просто психологию. Более того, землянам естественно любопытно узнать о НЛО и о том, что происходит в других мирах. Он добавил, что разговоры о пришельцах больше не являются табу, и данная тема популярна как никогда именно из-за телевидения.

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