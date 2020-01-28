У Марии Шараповой заметили «обручальное кольцо»

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram видео, где на ее безымянном пальце видно помолвочное кольцо.

Предположения о скорой свадьбе спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса появились после публикации видео в соцсети, на котором Шарапова случайно продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом, информирует «НТВ».

По данным СМИ, теннисистка состоит в отношениях с Гилксом уже два года. Пара неоднократно попадала в объективы папарацци. Александр Гилкс окончил Итонский колледж, где подружился с британскими принцами Уильямом и Гарри. Он был женат на дизайнере Мише Нону, которая, по слухам, познакомила принца Гарри с его будущей женой Меган Маркл.

В 2012 году Шарапова рассталась со своим женихом, словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. В мае 2013 Шарапова подтвердила информацию о том, что встречается с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Пара рассталась летом 2015 года.

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