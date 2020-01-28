У Марии Шараповой заметили «обручальное кольцо»

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram видео, где на ее безымянном пальце видно помолвочное кольцо.
Предположения о скорой свадьбе спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса появились после публикации видео в соцсети, на котором Шарапова случайно продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом, информирует «НТВ».
По данным СМИ, теннисистка состоит в отношениях с Гилксом уже два года. Пара неоднократно попадала в объективы папарацци. Александр Гилкс окончил Итонский колледж, где подружился с британскими принцами Уильямом и Гарри. Он был женат на дизайнере Мише Нону, которая, по слухам, познакомила принца Гарри с его будущей женой Меган Маркл.
В 2012 году Шарапова рассталась со своим женихом, словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. В мае 2013 Шарапова подтвердила информацию о том, что встречается с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Пара рассталась летом 2015 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жительница Северной Каролины в США поразила пользователей Сети своими не мытыми длительный период волосами. Нарушением гигиены подросток доказывала свою независимость. Права распоряжаться своим телом она придерживалась в течение 8 лет с января 2012 года. Первоначально занятие по уходу за волосами было признано подростком скучным, а через какое-то время стало своеобразным испытанием силы воли. После года […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые: Смартфоны могут стать причиной физических травм / 6 декабря
- Мнение: Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство / 27 декабря
- Главу Минздрава Ростовской области задержали по подозрению в превышении полномочий / 28 ноября
- Роза Сябитова уверена, мужчины готовы прощать недостатки женщин за хороший секс / 11 января
- Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai / 16 декабря
- Употребление с детства овощей и фруктов помогает сохранить физическую активность в зрелом возрасте / 9 января
- Мнение: Ультиматум Зеленскому / 5 декабря
- Юрий Лоза о призывающей «не рожать в нищей стране» Водонаевой: «Пирожок ни с чем» / 27 декабря