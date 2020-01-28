РИА «Новости» выдало критическую статью в немецкой газете за признание небывалого подъема российского сельского хозяйства

РИА «Новости» в материале под заголовком «Немецкие СМИ признали „невероятный подъем” сельского хозяйства России» пишет:

«В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел „невероятный подъем”, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Аграрный сектор благодаря поддержке со стороны правительства и ограничениям на ввоз продукции из Европы смог наверстать упущенное во многих областях. В частности, как отмечает Линда Гетц из немецкого Института имени Лейбница, если в 2014 году самообеспеченность России свининой составляла 83 процента, то сегодня страна полностью снабжает себе этим мясом, а импорт практически прекратился. Производство мяса птицы также покрывает потребности России.

Также в последние годы российское сельское хозяйство усиленно развивало выращивание масличных культур, пишет Der Tagesspiegel. А главное экспортное растение с большим отрывом — пшеница.

„В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия”, — констатирует Гетц.

Однако, отмечает издание, предстоит сделать еще очень многое, чтобы поддерживать конкурентоспособность российского сельского хозяйства. В частности, Der Tagesspiegel указывает на неудовлетворительную ситуацию с обеспечением говядиной, а также на нехватку молочной продукции.

Газета также приводит высказывание заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина, который заявлял о необходимости улучшить инфраструктуру в стране и повысить эффективность производства».

Под «немецкими СМИ» у РИА подразумевается солидная берлинская газета Der Tagesspiegel, опубликовавшая статью о российском участии в «Зеленой неделе» — крупной сельскохозяйственной выставке в Берлине. Те положительные оценки российского сельского хозяйства, которые приводит РИА, в статье действительно есть. Правда, «небывалый подъем» добавили уже от себя — автор статьи лишь пишет, что сельское хозяйство в России за последние годы «чрезвычайно развилось».

В начале статьи говорится о том, что российская экспозиция на выставке была весьма масштабной, публику развлекали артисты, исполнявшие народные песни. РФ явно пытается произвести впечатление возрожденной аграрной державы. Но по требованию ветеринарной службы российский павильон пришлось на два часа закрыть: оказалось, что на 280 кг ввезенных товаров не были оформлены таможенные документы; кроме того, там были представлены свиные колбасы, а ввоз свинины в Германию сейчас вообще запрещен в целях защиты от болезней животных. Этот эпизод, как и то, что весь отдел овощеводства состоял из одного маленького столика с помидорами и огурцами, а большая часть выставочной площади пустовала, представляется автору статьи Йонасу Шульце Пальсу символичным.

Автор признает, что РФ стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и смогла полностью обеспечить себя свининой; вероятно, она в скором времени сможет отказаться и от импорта мяса птицы. Но с экспортом других сельскохозяйственных товаров, кроме пшеницы, у России большие сложности: из-за высокой себестоимости ее продукция на мировом рынке неконкурентоспособна.

После введения продовольственного эмбарго в 2014 году полки продуктовых магазинов в России ненадолго опустели, но отечественное сельское хозяйство при энергичной государственной финансовой поддержке смогло во многих областях компенсировать исчезновение импортных продуктов. Однако при этом цены на продовольствие постоянно растут, а качество продуктов снижается. Так, из-за нехватки молочного сырья многие производители сыра заменяют молочный жир растительными маслами.

В заключение автор отмечает, что «размер стенда маскирует значение российского сельского хозяйства на мировых рынках — страна не входит в десятку основных аграрных экспортеров», а «продукты, которые могли попробовать посетители российского павильона, вряд ли в скором времени окажутся в немецких супермаркетах».

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