В Томске отмененили положение о запрете проводить акции у здания обладминистрации

Томский областной суд удовлетворил иск активистки из Томска Ксении Фадеевой к региональной Думе. Теперь в региональном законе отменено положение о запрете проводить акции у здания обладминистрации.

Норма признана не действующей с 18 ноября 2019 года — того дня, когда ее применили к заявительнице.

Ксения Фадеева работает координатором томского штаба Алексея Навального. 18 ноября штаб хотел провести митинг у администрации региона. Акцию не согласовали со ссылкой на региональный закон, который запрещал проводить акции ближе чем на 100 метров от обладминистрации. Штаб обжаловал отказ в суде.

6 ноября 2019 года Конституционный суд России запретил властям регионов произвольно ограничивать места проведения акций протеста.

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