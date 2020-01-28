Губернатор Севастополя и глава кабмина Крыма подпали под новые персональные санкции ЕС

Евросоюз ввел персональные санкции против чиновников, причастных к организации проведения выборов в Крыму. Среди них оказались председатель совета министров Крыма, нынешний глава Севастополя и некоторые сотрудники горизбиркома.

В санкционный список ЕС по Украине включены семь человек, чьи связанные с выборами действия, по мнению Евросоюза, подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а их действия по организации голосования на полуострове навредили Украине.

Санкции распространены на врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя заксобрания Севастополя Владимира Немцева, председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка и члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Алтабаеву, а также председателя городской избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко, секретаря горизбиркома Севастополя Екатерину Пыркову, заместителя главы горизбиркома Севастополя Лидию Басову.

С влючением новых лиц общее число входящих в санкционный список ЕС выросло до 177. Индивидуальные санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки в ЕС и некоторые другие ограничения на пространстве союза.

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