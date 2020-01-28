Губернатор Севастополя и глава кабмина Крыма подпали под новые персональные санкции ЕС

28.01.2020, 17:57, Новости дня

Евросоюз ввел персональные санкции против чиновников, причастных к организации проведения выборов в Крыму. Среди них оказались председатель совета министров Крыма, нынешний глава Севастополя и некоторые сотрудники горизбиркома.

В санкционный список ЕС по Украине включены семь человек, чьи связанные с выборами действия, по мнению Евросоюза, подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а их действия по организации голосования на полуострове навредили Украине.

Санкции распространены на врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя заксобрания Севастополя Владимира Немцева, председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка и члена Совета Федерации от Севастополя Екатерину Алтабаеву, а также председателя городской избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко, секретаря горизбиркома Севастополя Екатерину Пыркову, заместителя главы горизбиркома Севастополя Лидию Басову.

С влючением новых лиц общее число входящих в санкционный список ЕС выросло до 177. Индивидуальные санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки в ЕС и некоторые другие ограничения на пространстве союза.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных. Об этом он 28 января сообщил в Facebook. Президент пояснил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика