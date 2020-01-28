В Белоруссии директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов перестали появляться на рабочих местах, сообщает TUT.BY со ссылкой на источники.

По информации издания, директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, когда он собирался лететь в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода «улетел в отпуск», утверждают на предприятии. Глава Скидельского сахарного комбината «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал приходить на работу.

По словам источника, директоров могли задержать в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Как пишет TUT.BY, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

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