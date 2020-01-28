Между ХАМАС и Нетаньяху. Леонид Радзиховский о Путине и евреях

75-я годовщина освобождения Освенцима омрачилась дипломатическим скандалом: польский президент не поехал в Израиль, поскольку там выступал Владимир Путин, обвинивший Польшу в сотрудничестве с гитлеровской Германией. Путин торжествует победу: он провел переговоры с лидером Израиля и выступил на форуме памяти жертв Холокоста. Леонид Радзиховский объясняет, почему показная дружба российского президента с еврейским народом не мешает принимать в Москве лидеров ХАМАС, и почему Путин скорее прагматик, чем филосемит.

В связи с российско-польской исторической войной, где союзником Москвы оказался Израиль, часто возникают вопросы, правда ли Путин такой уж юдофил и есть ли в России антисемитизм. Вопросы, конечно, естественные – но очень странные. Что вообще такое «антисемитизм»? Как известно, он бывает а) государственным, де-юре (законы) или де-факто (практика) и б) общественным, частным, приватным.

Госантисемитизм — это запрет для евреев на те или иные профессии, поражение в тех или иных правах. Или прямо по букве закона — как практически в любом государстве в Европе в 19 веке, особенно – в Российской Империи; а в 20 веке – все страны Восточной Европы до 1939 года и, естественно, Третий Рейх. Или, если говорить о практике, как в СССР с конца 1930-х до конца 1980-х. Тогда существовали ограничения при приеме евреев на работу и в престижные вузы, разворачивались прямые пропагандистские антисемитские кампании (с 1940-х до 1953 года), которые потом превратились в «антисионистскую» пропаганду и фактический запрет слова «еврей» как нецензурного с 1950-х до середины 1980-х.

Государственного антисемитизма сейчас в России нет – как и ни в одной стране западного мира. Госантисемитизм, как и официальная антисемитская идеология, сохраняется только в Иране, Сирии и еще нескольких «семитско-арабских странах» Ближнего Востока. И дело тут не только и не столько в евреях. Просто вообразить современного политика, который идет на выборы с программой «введем расовый контроль населения и разделим расы по сортам» довольно сложно. Для романа-фэнтези – скучно, маловато креатива, для реальности – слишком фантастично. В Англии СМИ писали, что лидер лейбористов, Джереми Корбин – антисемит. Корбин запыхался оправдываться. Разумеется, оправдывался не в том, что он зажимает евреев в Лейбористской партии, не в том, что предлагает как-то дискриминировать «подданых Ее Величества еврейской национальности» — подобного бреда никто из его обвинителей ни разу даже помыслить не мог, а только в том, что он позволял себе высказывания о том, что Израиль ведет «фашистскую политику». Нет – не позволял, нет — никогда! Пользовался антисемитским стереотипом о том, что евреи контролируют СМИ. Нет – не пользовался!

Черт с ним, с Джеймсом Корбином – что нам английские страсти, это просто пример того, что сейчас считается антисемитизмом: не действия по дискриминации, не призыв к таким действиям, а только некорректные высказывания «на языке ненависти». Россия, хоть и «особая страна», но живет в том же времени, в 21 веке. И точно так же как везде, ни о каком «антисемитизме действия» или «закона» в ней речи нет. А вот хамские высказывания официальных лиц случаются, хоть и нечасто. Отличился, например, Петр Толстой с «чертой оседлости». Потом его сиятельство, естественно, оправдывался, что его «не так поняли», хотя понимать там было нечего – все было сказано ясно. В том, что в России нет госантисемитизма де-юре и де-факто, нет никакой заслуги Путина: он не «назначает время», не определяет мировые тренды и бренды, будь то фасон штанов, стили в музыке или моральные дискурсы. Госантисемитизма не было уже в позднем СССР времен Горбачева. И личные чувства того же Горбачева или Путина тут ни при чем. Все проходит – крепостного права, смертной казни и телесных наказаний в школах тоже нет. Разве это тоже – решения Путина? При этом в России остаются сферы, де-факто закрытые для евреев. Во всяком случае, мне неизвестны евреи-дипломаты, генералы в армии или ФСБ. Впрочем, вполне возможно, что они туда и сами не слишком рвутся.

Является ли сам Путин филосемитом? Вопрос вполне личный, а о реальных взглядах Путина мы мало что знаем. Можно более или менее уверенно сказать, что он – не антисемит. С детства дружит с многими евреями (отнюдь не только с Ротенбергом), явно сакральной фигурой для него был покойный тренер по дзюдо, он охотно общается с разными «заслуженными евреями» — от Хазанова до Берл Лазара. Многим евреям это кажется странным: от православного чекиста-реакционера они ждут «для закрытия гештальта» еще и доброй понюшки антисемитизма, без нее портрет неполный.

Многие евреи ждут от православного чекиста-реакционера «для закрытия гештальта» доброй понюшки антисемитизма

Но это, с одной стороны, устаревший взгляд «из Совка», а с другой – взгляд односторонний. Я не берусь судить лично о Путине, но вообще-то дружба с евреями и с антисемитами, любовь к анекдотам еврейским и антисемитским прекрасно могут уживаться. Для обычного человека, который не укушен идеологией, «еврейский вопрос» или не существует, или занимает сотое место в системе приоритетов. А Путин – именно таков. Его отношение не только к евреям, но вообще к национальному вопросу вполне соответствует «средней температуре по палате» — тому, как смотрит на эти же вопросы огромное большинство обычных российских граждан. У них могут быть или не быть какие-то предрассудки, но практически это никакого значения для их действий не имеет.

Путин как деловой человек, как чиновник, как государственный деятель при отборе людей ориентируется на разные вещи – преданность, личные качества, наличие компромата и т.д. Но меньше всего – на национальность. Его отношение к евреям и борьба с антисемитизмом (польским, конечно!) сводятся к формуле – «только бизнес, ничего личного». Так и во внешней политике – дружба с ХАМАС-Ираном, проклятия в адрес польских антисемитов, любовь с Нетаньяху.

В России, как везде, есть убежденные юдофобы. Но сегодня эти квачковы вполне маргинальны. Их организации (РНЕ и другие) давно разогнаны ФСБ. Что при этом в душе чувствовали сами чекисты – какое имеет значение? Есть более широкий круг трепачей-как-бы-юдофобов. Прохановы, прилепины, кокетничающие этими качествами, «меру знают». С одной стороны антисемитизм – их фишка, их бизнес: если убрать соль «антисемитских «намеков», то глотать безвкусные помои какой-нибудь «газеты «Завтра» практически невозможно. С другой стороны, за флажки такие конформисты никогда не выйдут – невыгодно, а душа совсем «не горит». Хороший пример – Жириновский. Когда было востребовано – активно снимал антисемитскую ренту, когда перестало быть востребованным – вспомнил вдруг своего «еврейского папу». Если завтра старый товар опять найдет спрос – снова станет его сбывать, ведь срока годности тут нет. Аналогично – Рогозин. Когда выгодно – «подмигнет» в сторону антисемитов, если невыгодно – не подмигнет. Опять же, только бизнес.

Если с системными конформистами все ясно, то что думают о евреях в народе? Рискну предположить – ничего не думают. При опросах на эту тему задаются «формирующие вопросы»: «Считаете ли вы, что евреи более лояльны Израилю, чем России»? Человек подумает – а ведь и правда так! Но до «получения вопроса» он об этом вообще не думал. Или «считаете ли вы, что людей надо преследовать за то, что они евреи?» — вот пример другого «формирования ответа». Но сами по себе люди в России, как мне кажется, вполне равнодушны к «еврейскому вопросу». Если судить не по стайке интернет-сумасшедших и троллей, а по реальности, то картинка такая.

По переписи в России меньше 140 тысяч евреев на 140 млн населения. В основном, всем им хорошо за 60. Если даже добавить половинки-четвертинки – можно наскрести 500-600 тысяч, где-то 0,4 % населения. А главное – сами евреи проделали путь «из Израителя – в Кириенко». Если первая фамилия невольно корябает ухо, то вторая вполне нейтральна. А человек-то – один.

Евреи в России проделали путь «из Израителя – в Кириенко»

В России по-прежнему в ходу тупые анекдоты, где смех вызывают только имена Сара и Абрам. Но таких имен детям давно не дают, а персонажи — картавые, трусливые, толстые (или слишком худые), «со скрипочкой и горбатым носом» только в текстах анекдотов и остались. Отличить обычного «среднего еврея» (т.е. если он моложе 40 лет, то скорее полуеврея) от «среднего русского» почти невозможно – и внешне, и по манере себя вести, говорить. Кого волнует национальность хоккеиста Малкина, артиста Хабенского, покойного академика Алферова? Верный критерий – евреи почти не говорят про антисемитизм, их детей не преследуют в школе, а если и течет ручеек эмиграции — то совсем по другим, не национальным причинам. Опять – «только бизнес».

Значит, тишь гладь и божья благодать? Сегодня – да. И, пожалуй, в большей мере чем на Западе, где гораздо более политически активны и агрессивны исламские организации (свободное общество!) Но завтра газета «Завтра» опять может стать востребована. Роль евреев как козлов отпущения (если их нет в реальности, то хотя бы тени от них) может актуализироваться при резком обострении социально-экономической обстановки, при политических обострениях и т.д. И хотя евреи (кроме беспомощных старичков «эхоболов») в политике никак не участвуют – но и эти последние сгодятся для разжигания новых костров старой ненависти – как это было в 1993 году. Старый козел – лучше новых двух.

Так что гарантий от обострений, естественно нет. Как вообще нет гарантий от пусть не великих, но серьезных потрясений государства российского. Но сегодня зуб еврейской мудрости не ноет во рту российского общества.

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