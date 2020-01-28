Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией «Оскар» будет растительным

Американская киноакадемия сообщила, что на ежегодном ланче для номинантов на Оскар, а также на самой церемонии будут подавать блюда из растительных продуктов, поскольку поддерживает этичное отношение к окружающей среде. Об этом сообщает Variety.

Меню на Бале Губернаторов 27 января на 70% состояло из растительных продуктов, а на 30% – вегетарианских, рыбных и мясных.

«В течение последнего десятилетия Академия уделяла внимание сокращению своего углеродного следа. В течение прошлых семи лет у шоу «Оскар» был нулевой отпечаток углерода. Мы продолжаем расширять наш план устойчивого развития с конечной целью стать углерод-нейтральными», – говорилось в заявлении.

Американская киноакадемия отметила, что приняла решение последовать примеру «Золотого глобуса»: там подавали блюда исключительно из растительных продуктов. На церемонии, которая прошла 5 января 2020 года, гостей угощали вешенками, ризотто с дикими грибами и овощами, свекольным супом и веганским десертом.

Меню для pre-party «Оскара» будет основано исключительно на продуктах растительного происхождения из уважения к звезде фильма «Джокер» и номинанту на премию Хоакину Фениксу. Последний посоветовал премии «Золотой глобус» перейти на веганское меню.

Церемония вручения главной кинопремии «Оскар 2020» состоится в ночь на 10 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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