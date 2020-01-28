Коронавирус 2019-nCoV. 63 человека смогли выздороветь, их выписали из больниц

63 человек смогли вылечить от нового коронавируса2019-nCoV. Об этом 28 января во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Два раза в сутки мы получаем официальную статистику. По состоянию на утро в мире было зарегистрировано 4474 случая инфицирования новым коронавирусом и 107 случаев смерти. 63 человека уже выписали из больниц, за ними прекратили наблюдать медики», – рассказал он.
Кузин добавил, что украинские медики проинформированы об этом вирусе и знают, как реагировать на вероятные симптомы у пациентов.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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