Зеленский на 30 человек увеличил штат СНБО

28.01.2020, 17:42, Новости дня

28 января президент Украины Владимир Зеленский на 30 человек увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

«В статье первой  указа президента Украины от 27 января 2015 года №37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190», – говорится в документе.

Указ вступил в силу с момента публикации.

СНБО – координационный орган при президенте Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Палестины Махмуд Аббас обрушился с критикой на предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Аббас в Рамалле заявил, что «Иерусалим не продается». По его словам, «заговор не пройдет». «Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», – приводит его слова ТАСС. Аббас заявил, что палестинский народ отправит «сделку века» в «мусорную корзину истории», передает […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика