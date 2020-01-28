Зеленский на 30 человек увеличил штат СНБО

28 января президент Украины Владимир Зеленский на 30 человек увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Указ об этом опубликован на сайте главы государства.
«В статье первой указа президента Украины от 27 января 2015 года №37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190», – говорится в документе.
Указ вступил в силу с момента публикации.
СНБО – координационный орган при президенте Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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