Ученые разработали рецепт идеального кофе

Эксперты из Института Крейга Вентера в Венгрии нашли «идеальную формулу» приготовления кофе. Чтобы заварить чашку отменного эспрессо, потребуется всего 7-15 секунд, сообщает ToDay News Ufa.
По мнению специалистов, для получения вкусного напитка понадобится взять 15 граммов кофейных зерен. Их нужно грубо перемолоть и залить кипятком. Эксперты утверждают, что это позволит сэкономить 5 граммов кофе и потратить на приготовление на 8 секунд меньше.
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