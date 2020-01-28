Немецким военным на учениях пришлось использовать машины вместо танков

Из-за нехватки бронетехники немецкие солдаты на учениях вынуждены были использовать автомобили, притворяясь, что отрабатывают маневры на танке, информирует Bild.
«Другие транспортные средства используются для тренировки посадки и высадки», – цитирует Daily Mail сообщение министерства обороны Германии.
Это связано с тем, что в ФРГ не хватает танков производства Puma, на которых тренируются военные. Только 20% этих боевых машин находятся в рабочем состоянии. При этом расходы на их приобретение и модернизацию увеличились вдвое.
Puma должны были заменить устаревшие танки Marder.
В Германии ранее неоднократно критиковали состояние армии и флота, в частности, жаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков и говорили о дефиците боеспособных танков.
Газета Die Welt писала, что вооруженным силам Германии не хватает предметов первой необходимости и оснащенность бундесвера в целом плачевна.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Палестины Махмуд Аббас обрушился с критикой на предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Аббас в Рамалле заявил, что «Иерусалим не продается». По его словам, «заговор не пройдет». «Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», – приводит его слова ТАСС. Аббас заявил, что палестинский народ отправит «сделку века» в «мусорную корзину истории», передает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Свитолина поделилась пляжным снимком / 29 ноября
- «Открытые медиа»: Семья Мишустина владеет землей на Николиной горе за 1,5 млрд рублей / 17 января
- Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов – адвокат / 18 декабря
- В Госдуму внесли законопроект об обязательном психиатрическом обследовании учителей и преподавателей / 28 ноября
- Якутский шаман Габышев снова собрался в поход на Москву – «изгонять» Путина / 14 января
- Силуанов объяснил рост реальных доходов населения / 24 декабря
- Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве / 9 января
- Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным / 10 декабря