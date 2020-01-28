Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий Путина

В альбоме «Путин. 20 лет», в котором Кремль публикует архивные фотографии и видеозаписи с президентом России, появились новые материалы – с 2010 по 2014 год.
«На сайте 20.kremlin.ru появились фотографии и видеозаписи с 2010 по 2014 год», – сообщается на сайте Кремля.
Фотографии 2005-2009 годов были опубликованы 13 января.
Альбом «Путин. 20 лет» доступен по адресу 20.kremlin.ru. Избранные фото- и видеоматериалы публикуются к 20-летию работы Владимира Путина на высших государственных постах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Палестины Махмуд Аббас обрушился с критикой на предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Аббас в Рамалле заявил, что «Иерусалим не продается». По его словам, «заговор не пройдет». «Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», – приводит его слова ТАСС. Аббас заявил, что палестинский народ отправит «сделку века» в «мусорную корзину истории», передает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч / 20 декабря
- Трюдо назвал эскалацию на Ближнем Востоке причиной авиакатастрофы в Иране / 14 января
- Космический корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю / 22 декабря
- Китай ввел санкции против США / 2 декабря
- Бродский: Смешко и Гриценко надо было договариваться. Во втором туре оказался бы кто-то из них / 25 декабря
- СМИ опубликовали видео момента авиакатастрофы рейса МАУ в Тегеране / 8 января
- В Гонконге задержали более 400 протестующих / 1 января
- Умер один из лидеров «Монти Пайтона» Терри Джонс / 22 января