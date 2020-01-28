Кремль опубликовал новую серию архивных фотографий Путина

В альбоме «Путин. 20 лет», в котором Кремль публикует архивные фотографии и видеозаписи с президентом России, появились новые материалы – с 2010 по 2014 год.

«На сайте 20.kremlin.ru появились фотографии и видеозаписи с 2010 по 2014 год», – сообщается на сайте Кремля.

Фотографии 2005-2009 годов были опубликованы 13 января.

Альбом «Путин. 20 лет» доступен по адресу 20.kremlin.ru. Избранные фото- и видеоматериалы публикуются к 20-летию работы Владимира Путина на высших государственных постах.

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