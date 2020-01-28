Адвокаты обжалуют вменяемость историка Соколова

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова намерена обжаловать результаты экспертизы, сообщил его адвокат.
Адвокат сообщил, что экспертиза признала Соколова вменяемым, передает ТАСС.
Ранее Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центр психиатрии Сербского.
Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.
Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.
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