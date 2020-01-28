Женщина и трое ее детей потерялись в джунглях Амазонки, их нашли живыми спустя 34 дня

В дождевых лесах Амазонии женщина с тремя детьми провела 34 дня. Ее обнаружили благодаря перуанскому племени, которое опубликовало фото потерявшейся семьи на своей странице в Facebook. Об этом сообщает издание RPP.

Женщина и ее дети в возрасте 10, 12 и 14 лет пропали без вести 19 декабря 2019 года в джунглях во время отпуска. Они потеряли ориентир и не смогли найти отца семейства, который отдыхал вместе с ними.

В джунглях они питались фруктами и ягодами.

Их нашло перуанское племя.

Семью эвакуировали в Колумбию. Женщину и детей госпитализировали с истощением и различными травмами.

Unidades de la Fuerza Naval del Sur de @ArmadaColombia apoyaron el rescate de tres menores de edad de 14, 12 y 10 años que se encontraban reportados como desaparecidos, junto a su madre de 40 años, desde el 19 de diciembre de 2019, en la selva del Amazonas. pic.twitter.com/U7J8axwygV

— Comando Conjunto No.3 Suroriente (@CCON3_FFMM) January 26, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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