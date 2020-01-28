Минфин РФ может выдавать кредиты другим странам в рублях

Минфин РФ может выдавать кредиты иным государствам в рублях. В ведомстве надеются, что таким способом получится добиться уменьшения валютных рисков, в том числе и из-за введенных санкций.

Как передает «ГлобалМСК», первоначально кредиты в рублях будут выдавать членам ЕАЭС и странам ближнего зарубежья, но позже такую методику будут практиковать и по отношению других стран. В настоящий момент РФ ее партнеры задолжали 35 миллиарда долларов, но в 2020-2021 годах Москва намерена им выдать еще 15,5 миллиарда долларов в виде займов. Помогает РФ ради реализации совместных программ.

Намерение Минфина перейти на рублевое кредитование может свидетельствует об угрозе введения санкций, в итоге чего не исключается запрещение использования нацвалюты США. Помимо того, отечественное ведомство намерено применять рубль для более эффективного управления валютными рисками. Самым крупным должником РФ в ближнем зарубежье является Белоруссия с займом в 7,5 миллиарда долларов, и Венесуэла — 3,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Минфин отрицательно высказался о применении инструмента налоговой реконструкции для бизнесменов. Сотрудникам ФНС не нужно моделировать суммы, которые оплачивают предприниматели во избежание нарушения закона. Данная модель в Конституции не закреплена, это дело судебной практики. Эксперты предполагают, что при предъявлении претензий нужно настаивать на осуществлении реконструкции.

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