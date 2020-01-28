В иранский парламент поступила инициатива о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

28.01.2020, 17:30, Новости дня

В парламенте Ирана во вторник была представлена инициатива о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает информационный сайт парламента ICANA.

В статье не уточняется, когда может состояться голосование по данной инициативе.

Окончательные решения по ядерной политике страны принимает Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи.



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