В Болгарии решили частично заменить российский газ американским и азербайджанским

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова во время визита в США заявила, что страна до конца 2020 года планирует диверсифицировать источники 50% получаемого природного газа.

Половина всего годового потребления, то есть 1,5 млрд кубометров газа, по словам Петковой, в 2020 году будут приходиться на долю Азербайджана и поставок сжиженного природного газа из США, передает Radio Bulgaria.

Отмечается, что Петкова встретилась в США с замглавой по вопросам энергетики Марком Менезесом, с помощником госсекретаря по вопросам энергетики Франсисом Фанноном, с заместителем генерального директора Торговой службы Дэйлом Ташарски и с представителями газового бизнеса.

Стоит отметить, что до недавнего времени Болгария получала практически весь потребляемый газ из российских поставок.

Напомним, 1 января газ из РФ по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию, а 5 января российский газ по этому газопроводу начали получать Греция и Северная Македония.

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