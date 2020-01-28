Политолог сравнил путинские поправки в Конституцию с «защитой от дурака»

Путин ясно дал понять, что не намерен оставаться президентом на следующий срок. Значит, должны быть определены новые правила игры, которые затруднят приход к власти популистов. Об этом заявили эксперты ЭИСИ на круглом столе, посвященном подготовке поправок к Конституции.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев расценил поправки в Конституцию, которые предложил Владимир Путин, как «защиту от дурака». «То, что он делает, это защита от возможных будущих претендентов на пост президента или политических лидеров, которые на волне популизма могут получить достаточную часть власти», — сказал Матвейчев в рамках круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) «Обновление институтов готово. Смысл и назначение конституционных изменений».

При вступлении в силу предложенных поправок приход к власти популистов будет затруднен, считает Матвейчев. Путин готовит страну «к транзиту», то есть к созданию системы институтов, «а не к какому-то преемнику», отметил он.

По словам другого эксперта ЭИСИ, члена Общественной палаты Екатерины Курбангалеевой, предложенные Путиным поправки являются ужесточением требований к будущим политическим фигурам.

«Путин дал понять, что не намерен оставаться президентом Российской Федерации на следующий срок. Раз должен быть начат транзит, значит должны быть определены правила игры, а именно, кого мы выбираем. Это ужесточение требований перед вступлением страны в новый выборный период, к будущим народным избранникам», — цитирует ее RNS.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и так далее. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.

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