Туманность Тарантул плетёт паутину таинственности на новом фотоснимке

В Сети показали новый фотоснимок Туманности Тарантула, расположенной в районе Большого Магелланового Облака. Таинственный объект похож на настоящую паутину, сплетенную из звезд.

Сама Туманность в области карликовой галактики связана с Млечным Путем гравитацией. В таких зонах наблюдается высокий уровень звездообразования. Полученный снимок данной области сделан специалистами NASA при помощи сверхмощного телескопа Spitzer. Это изображение является дебютной работой ученых обсерватории инфракрасного направления за более, чем пятнадцать лет. Миссия телескопа заканчивается в последних числах января, после чего он вернётся на Землю.

Опубликованный кадр с запечатлением загадочной туманности создан из множества изображений, произведенных за все эти годы. Последние из них были сделаны в феврале и сентябре минувшего, 2019 года. Обнародованная фотография имеет высокое разрешение, что позволяет насладиться красотой космоса. Как известно, человеческое зрение не способно видеть инфракрасный свет, но ряд волн данного диапазона может пробиваться через слои газовых и пылевых облаков, сквозь которые обычные лучи видимого света пройти не способны.

Это явление используется учёными для наблюдений в ИК-диапазоне, благодаря чему и стало возможным запечатлеть новорождённые звёзды, окутанные газово-пыльными коконами. Именно такие облака и являются своеобразной колыбелью для только появившихся светил. Исследования космоса в таких зонах поможет экспертам выяснить, с какой скоростью звезды могут формироваться внутри других галактик, не похожих на Млечный Путь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать. Референдум об особом статусе Донбасса Источник Telegram-канала “Резидент” утверждает, что в Офисе президента “обсуждается вариант проведения всеукраинского референдума об особом статусе Донбасса”. “[Помощник президента Украины] Андрей Ермак считает, что это может дать дополнительную легитимность мирным инициативам президента”, – сообщается в […]