Андрей Кончаловский носил на руках актрису Грету Скакки во время съёмок «Одиссеи»

28.01.2020, 17:21, Разное

Андрей Кончаловский пояснил в Instagram, как однажды носил на руках Грету Скакки. Актриса приняла участие в съёмках фильма режиссёра «Одиссея» 1997 года.
Знаменитость опубликовал на своей странице архивный снимок, сделанный во время работы над кинолентой. Грета Скакки сыграла тогда в картине Пенелопу. В подписи к фото Андрей Кончаловский отметил, что в то время у него была крепкая спина, поскольку он мог взять на руки «такую солидную девушку», как британская артистка. «Грета – замечательная актриса! Красавица была», — поделился супруг Юлии Высоцкой. По матери звезда «Одиссеи» были англичанкой, а по отцу – итальянкой. Также продюсер заявил, что никто бы не смог лучше подойти на главную роль в проекте.

Как сказал Кончаловский, чтобы сделать героев поэмы Гомера современными, не нужно надевать на них наряды, в которых ходят сейчас. Кроме этого, режиссёр не считает необходимым звать на съёмки топ-моделей. Избранник телеведущей рассказал, в «Одиссеи» затронуты все темы, волнующие людей во все времена. Речь идет о любви, семье, верности, предательстве, мести, борьбе за власть и выживании. Знаменитости работа над подобными сюжетами приносит большую радость.



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