Жизнь посреди эпидемии — пока власти приукрашивают реальность, Ухань превращается в город-призрак»

Руководство КНР, которое до сих пор предпочитало держаться подальше от эпицентра нового коронавируса, Ухани, наконец, направило в город второе лицо страны, премьера Госсовета Ли Кэцяна, передаёт британский Sky News. Государственные СМИ пытаются поддерживать позитивный настрой, однако Ухань, по словам корреспондента, продолжает пребывать «отчаянном положении».

Как сообщается, число людей, умерших из-за коронавируса, составило 106 человек. За последние несколько часов свой первый случай заражения подтвердила Германия. Американское правительство рекомендует по возможности отказаться от поездок в любые части Китая. А власти самой КНР отложили окончание новогодних каникул, которые должны были завершиться на этой неделе, чтобы оставить людей дома подольше и сдержать распространение вируса.

Город Ухань, ставший источником вспышки коронавируса, остаётся закрытым. Однако в понедельник туда приехал высокопоставленный государственный чиновник. С подробностями наш корреспондент в Китае Том Чешир.

Лучше поздно, чем никогда. С момента вспышки нового заболевания китайское руководство предпочитало оставаться подальше от эпицентра. Это не укрылось от внимания общественности и явно не пришлось ей по нраву. И вот перед нами — Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР, второе по значимости лицо в стране после председателя Си Цзиньпина.

Наверстать упущенное властям помогали государственные СМИ, которые преданно документировали весь продолжительный и полный изъявлений доброй воли правительства визит господина Ли. Вот премьер появляется на стройке, где медицинский центр возводят с двойной скоростью. А вот Ли в супермаркете, там же — якобы ничего не подозревающая женщина пакует свои покупки. Симпатичная, но простоватая деталь. К столь высокопоставленному лицу, особенно, когда его снимают на камеру, так просто не подберёшься — здесь не обошлось без тщательно отрежессированного действа.

Другие кадры, также распространяемые государственными СМИ, призваны выполнять схожую цель — показать, что подмога уже здесь и припасы скоро будут. Машина пропаганды пытается приукрасить весьма непростую ситуацию.

Но в этой пропагандистской войне есть и другие фронты. Мэр Ухани признал ошибки местного правительства, но при этом вину, по всей видимости, пытается возложить на бюрократию центрального руководства.

ЧЖОУ СЯНЬВАН, мэр города Ухань: Как государственный служащий на региональном уровне, я могу раскрыть определённую информацию, только после того как мне дадут на это разрешение. Многие этого не понимают.

Пока госслужащие занимаются оттачиванием официальной версии происходящего, Ухань продолжает пребывать в отчаянном положении. Девять миллионов человек, по сути, оказались в карантине в городе-призраке. Число случаев заражения коронавирусом и смертей от него продолжает расти. В городе по-прежнему остаются и граждане других стран, власти которых готовят различные планы по эвакуации соотечественников. Во всём Китае осуществляются меры по сдерживанию распространения вируса.

ТОМ ЧЕШИР, корреспондент Sky News: Вот такие проверки, как здесь, в Пекине, становятся теперь обычным делом по всей стране. Главное опасение заключается в том, что люди могут стать переносчиками вируса ещё до того, как у них проявятся какие-то симптомы, и тогда подобные проверки будут по большому счёту бесполезны.

Власти особенно тщательно следят за общественным транспортом. Мы как раз прошли проверку на наличие повышенной температуры. Ещё только на прошлой неделе в это же время такие пропускные пункты с сотрудниками транспортных служб в костюмах биозащиты могли бы показаться чем-то из ряда вон выходящим, но сегодня они уже стали частью обычной жизни посреди эпидемии.

Том Чешир, Sky News, Ухань.

Дата выхода в эфир 28 января 2020 года.

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