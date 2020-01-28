Депутат заксобрания Ростовской области найден убитым

28.01.2020, 17:19, Новости дня

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев найден убитым в доме, сообщил источник.

«Двух человек нашли мертвыми в домовладении в Зернограде (Ростовская область), в том числе Алабушева», – передает ТАСС слова источника.

Информацию подтверждает также источник «Интерфакса», который утверждает, что он и его супруга найдены с огнестрельными ранениями. Их тела найдены в Зерноградском районе.



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